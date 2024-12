Abascal aleja la posibilidad de "arreglar" los pactos autonómicos con el PP: "Es una fantasía"

Santiago Abascal sigue firme en no llegar a ningún acuerdo presupuestario con el Partido Popular mientras éstos mantengan su intención de negociar un pacto migratorio con el Gobierno para solucionar la crisis que está colapsando los centros de Ceuta y Canarias. A tal nivel de firmeza que ha calificado de "fantasía" la posibilidad de llegar a acuerdos en este momento con la formación de Alberto Núñez Feijóo.

Así lo ha señalado en una entrevista a 'ABC', donde ha vuelto a reiterar que necesita una rectificación 'popular' para poder sentarse a negociar: "Si no hay una rectificación de lo que nos sacó de los gobiernos, no es posible que apoyemos unos presupuestos. Y tampoco nos vale a estas alturas simplemente una rectificación, hace falta que las cosas que estaban acordadas con nosotros en los acuerdos de gobierno se cumplan, no como ha ocurrido en Baleares".

Eso sí, ahora el líder de Vox extiende a más que una rectificación para "arreglar" las relaciones entre ambos partidos: "¿Qué gesto tiene que hacer el PP para arreglar lo que ha roto? Lo tienen que responder ellos. En primer lugar, arreglar todo lo roto y algo más. Pero estamos hablando sobre algo que es una fantasía, porque el PP está permanentemente acudiendo a las convocatorias de este Gobierno".

Abascal ha añadido que "no es posible" llegar a día de hoy a un acuerdo, destacando, de nuevo, que no tienen intención de cerrar un pacto con los 'populares' si luego ellos consiguen otro en materia de migración con el Gobierno. Pese a todo, el líder de Vox asegura que sigue habiendo interlocución entre ambas formaciones.

"Con el PP tenemos interlocución. Es verdad que sin posibilidades de acuerdo por el momento, pero hay interlocución", explica.

Además, ha descartado la opción de acabar con cualquier gobierno del PP porque no quiere "colaborar con la izquierda": "Eso no va a suceder en ningún caso. Ni en Valencia. Vox no va a colaborar con la izquierda en ningún caso. Vox podrá apoyar o no unos presupuestos, pero no va a tener ningún acuerdo con la izquierda".

División en el PP sobre la relación con la ultraderecha

Mientras Vox se cierra en banda, desde el Partido Popular hay dos líneas muy distintas a afrontar la relación institucional con la formación ultraderechista. Mientras un sector rompe con ellos, como es el caso del PP balear, otros tienden a la mano a seguir el camino que ya recorrieron juntos durante el año pasado, como el PP aragonés.

Baleares es el claro ejemplo de ruptura con la ultraderecha. La presidenta, Marga Prohens, ha pactado con el PSOE mantener la Ley de Memoria, ha roto con Vox y ha retirado los presupuestos autonómicos: "Y en vista de que no se dan las condiciones en este momento para negociar y aprobar los presupuestos, anuncio que el Govern retirará el proyecto de ley".

Y mientras, la otra cara de la moneda. Precisamente, este martes otro presidente del PP defiende justo lo contrario que Margha Prohens: Jorge Azcón, presidente de Aragón. El 'popular' sí sumó sus votos a la ultra derecha para derogar la ley de memoria y se muestra convencido de que el Constitucional le dará la razón cuando resuelva el recurso que presentó el Gobierno.

Dos maneras muy distintas de afrontar la relación con Vox, un tira y afloja que tiene a seis comunidades autónomas (Baleares, Aragón, Murcia, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Extremadura) marcando posturas muy distintas para romper o alinearse con la ultraderecha.