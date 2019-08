El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha criticado duramente la actuación de la ONG Proactiva Open Arms, cuyo barco lleva ya diez días a la deriva con 160 migrantes a bordo, a la espera de conseguir permiso para acceder a un puerto seguro donde desembarcar a las personas rescatadas.

Ábalos ha asegurado que el Gobierno no se ha puesto de perfil en las labores de ayuda y rescate de los migrantes en el Mediterráneo. "Va con nosotros porque es un drama humano, porque hablamos de Europa, y porque ese barco tiene pabellón español", ha expuesto el titular de Fomento en una entrevista concedida al diario 'El País'.

En este sentido, Ábalos ha defendido el trabajo de Salvamento Marítimo, que en 2018 llegó a rescatar a 50.000 personas. "Me molestan los abanderados de la humanidad que no tienen que tomar nunca una decisión, los que creen que solo ellos salvan vidas, desde el ámbito privado. Nosotros lo hacemos a través de Salvamento Marítimo, que no pone un barco, sino bastantes más".

Por su parte, desde Ciudadanos han acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de tener una actitud errática en la política de apertura de puertos. Sin embargo, el ejecutivo ha reiterado que la inmigración es una cuestión Europea. En esta línea se ha expresado el propio Ábalos: "España asume su responsabilidad, pero no la de otros países".