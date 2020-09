Para José Luis Ábalos, “es obvio” que la presión de la oposición hizo que se precipitase el proceso de desescalada. En una entrevista en 'El País', el ministro de Transportes se centra en el caso de Madrid, recordando que les “denunció y llevó a los tribunales” al no permitirles avanzar a la fase 1.

“A nosotros nos preocupó mucho la desescalada. El virus estaba contenido, pero no se había ido. Por lo tanto, una de las claves está en no haber culminado la desescalada. Nosotros queríamos seguir renovando el estado de alarma. No se nos dejó. Hubo manifestaciones. Ayuso ya nos dijo que nos fuéramos preparando, que lo de las cacerolas iba a quedar en nada para lo que se nos venía encima”, afirma Ábalos.

Su crítica a Ayuso y al gobierno de la Comunidad de Madrid va más allá, llegándoles a comparar con la gestión de Donald Trump en Estados Unidos. Su premisa, según el ministro, es “poner la economía por encima de la salud”.

“Y luego hay una visión también diría ciertamente clasista, que a veces se desliza. Como cuando -Ayuso- habla de las costumbres de vida de algunos, ignorando que no son costumbres sino condiciones de vida a las que se somete a una parte de la población”, añade.

El 'caso Kitchen' y la "ansiedad" del PP por gobernar

Ábalos asegura que la oposición “ha intentado” tumbar al Gobierno “con una presión desconocida” y añade que “no han podido”, hablando de la “ansiedad” del PP por gobernar ante el escándalo del 'caso Kitchen'.

“Hay mucha ansiedad por parte de la derecha en que los que ganamos las elecciones dejemos de gobernar. Claro que cuando uno ve luego casos como la 'Operación Kitchen', empiezas a entender por qué esa ansiedad de cambiar de Gobierno. El PP ha trabajado sirviéndose de recursos públicos para eliminar toda prueba incriminatoria, e incluso amenazar o chantajear a aquellos que podrían inculparlos”, opina el ministro.