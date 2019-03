¿A quién van a obedecer los alcaldes catalanes?

El plazo que dio Puigdemont para los alcaldes de Cataluña para que firmen a favor del referéndum está a punto de acabar. Hasta ahora, unos 560 alcaldes de los casi 950 municipios catalanes ya han mostrado su apoyo a la consulta.

Neus Lloveras, presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia, ha dicho que "el mundo municipal está plenamente comprometido con el referéndum, se está demostrando con hechos". Les supone ceder los locales públicos como puntos de votación para el 1 de octubre. Sin embargo, hay quien avisó que cuando el Constitucional tumbara la ley "no tenía sentido poner en marcha la máquina municipal". Así lo ha afirmado David Bote, alcalde de Mataró.

Aunque en su localidad, en Mataró, más de 300 personas se manifestaron a las puertas del ayuntamiento con urnas y pancartas para pedir el sí. Pese a las peticiones, partidos como el PSC ya ha fijado posiciones. Lo han hecho a pesar de las llamadas, que dicen, reciben algunos ayuntamientos por parte del Govern.

En ARV, Ferrán Pedret, portavoz adjunto del PSC en el Parlament, ha dicho que les instan "a colaborar con el referéndum suspendido por el Constituciona".

Pero Puigdemont ya ha advertido que si no hubiese colegios buscaría locales alternativos para votar en los municipios. Los que acatarán lo que diga el Constitucional, incógnita. En Antena 3, Josep Tutusaus ha afirmado que no sabe lo que pasará y que "habrá quien se moleste porque se cumpla la ley". Porque recuerdan que hay gente que ya está inhabilitada por no cumplir la ley.