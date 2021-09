Más del 70% de los españoles cuenta ya con ambas dosis de la vacuna contra el coronavirus. Un hito de la campaña de vacunación que se produce en un momento en que los expertos ya vienen avisando de que este porcentaje no es suficiente para alcanzar la ansiada inmunidad de grupo.

El propio presidente Pedro Sánchez ya avisaba a finales de julio que llegar al 70% de inmunizados no sería suficiente para conseguirlo. "Con la aparición de la variante delta, muy probablemente no sea un 70%, sino superior para poder lograr esa inmunidad de grupo", avanzaba entonces.

Sobre esta cuestión ha sido preguntada este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el mismo día en que se ha conocido que la cifra de inmunizados ha alcanzado la meta fijada por el Gobierno para este verano. En este sentido, Darias se ha referido a los objetivos de vacunación como "metas volantes" y ha resaltado que "la meta estará cuando lleguemos a una inmunización lo más completa posible". "Ese es el objetivo a alcanzar, una inmunidad colectiva lo más amplia y completa posible", ha insistido la ministra.

La titular de Sanidad ha evitado asimismo fijar un nuevo porcentaje de vacunados para la inmunidad de rebaño. "Cuando el presidente en abril anunció los hitos y marcó el 70% como inmunidad de grupo, por aquel entonces se pensaba que era así", ha señalado Darias. "La pandemia nos ha enseñado muchas lecciones, una de ellas es la realidad cambiante y dinámica que nos ofrece el propio virus", ha agregado, aludiendo a sus mutaciones.

"Hemos cumplido los compromisos que anunció el presidente del Gobierno", ha reivindicado en cualquier caso la ministra, que ha añadido que "ahora sabemos que tenemos que seguir vacunando más". "Es lo que vamos a hacer, vamos a seguir vacunando hasta la última persona de este país que lo quiera hacer", ha sentenciado.

Las advertencias de los expertos

Los especialistas ya han venido avisando de que la inmunidad de grupo no se alcanzaría con un 70% de la población vacunada. El pediatra y epidemiólogo Quique Bassat así lo advertía el pasado mes de julio en Al Rojo Vivo, donde explicó que la proporción de vacunados necesaria para no preocuparse de aquellos que no lo están "depende de la infecciosidad del patógeno contra el que estás vacunando".

Como ejemplo, el doctor Bassat citaba el virus del sarampión, para el cual -apuntó- se requiere un 95% de población vacunada para la inmunidad de grupo. En el caso del coronavirus, agregaba, con las variantes iniciales se necesitaba un 70%, insuficiente ante la llegada de la variante delta, más infecciosa. "Ya se está hablando de alrededor de un 85%", indicaba entonces.

En similar sentido se pronunciaba por esas mismas fechas el doctor Juan Pablo Horcajada en Más Vale Tarde, donde advirtió de que la variante delta hacía necesaria una mayor cobertura vacunal que las anteriores. "Los cálculos matemáticos orientan a que, en lugar de 70%, tal vez tenga que ser el 85 o incluso el 95% de la población vacunada que, sumada a la población que esté infectada en los últimos seis meses, sumarían un porcentaje suficiente como para conseguir la inmunidad de rebaño", explicó el jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar.

También el investigador del CSIC Luis Enjuanes había avisado, en declaraciones a 'RAC 1', de que "para estar tranquilos" habría que "subir el umbral" de vacunados por encima del 70%, "al 80%".

¿Cómo se calcula el porcentaje de población necesario para alcanzar la inmunidad de grupo? El inmunólogo Alfredo Corell lo explicaba el pasado junio en laSexta Noche, donde además matizaba que "puede haber nuevas variantes que se escapen a la inmunidad", que las vacunas "no son 100% eficaces" y que "la duración de la inmunidad está también en cuestión". Puedes verlo en este vídeo: