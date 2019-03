En 2015 tampoco se cumplirá el objetivo de déficit

La Autoridad Fiscal Independiente alerta. Si las autonomías no recortan su exceso de gasto, no reduciremos el déficit al 4,2%. El organismo destaca también que el aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social no ha provocado una subida proporcional de los ingresos. Esto quiere decir que las cotizaciones de los nuevos trabajadores no son suficientes para reducir el déficit de la Seguridad Social.

