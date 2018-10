14 exdirectivos y exconsejeros de Caja Madrid y Bankia tienen penas que implican la entrada en prisión

Es la condena a toda una época de partidos, sindicatos y organizaciones empresariales. Además de Rodrigo Rato, otras 14 personas tienen penas que implican entrar en prisión.

José Antonio Moral Santín, condenado a cuatro años de cárcel. Hasta 700 veces fue al cajero a sacar dinero en efectivo. No obstante, ante los micrófonos de Antena 3, él hablaba de "la más estricta legalidad".

El que fuera número dos del PSOE de Madrid, Antonio Romero Lázaro, usó la tarjeta opaca incluso dos meses después de dejar Caja Madrid, hasta agotar sus fondos.

Rodríguez-Ponga, del PP, fue secretario de estado en Hacienda con Rodrigo Rato. Gastó más de 250.000 euros en hoteles, restaurantes y parques temáticos.

El líder de CCOO de Madrid, Rodolfo Benito, está condenado a tres años de cárcel. Entre sus gastos, hoteles de lujo, compras en joyerías y un viaje a Bolivia. "Yo nunca he estado en una joyería", afirmó en el juicio.

Díaz Ferrán ha sido condenado a dos años, pero teniendo en cuenta que en enero salió de la cárcel porque obtuvo el tercer grado, y que acumula varias condenas, lo previsible es que no evite la prisión. "Yo no he gastado tanto en los restaurantes", dijo Díaz Ferrán en el juicio.

Rafael Spottorno, exjefe de la casa del rey y exdirector de la fundación Caja Madrid, devolvió el dinero robado.

Sánchez Barcoj, mano derecha de Blesa y directivo con Rato, Barcoj devolvió el dinero antes de que la Audiencia Nacional embargara los bienes. Evitará la prisión.

Ahora falta que la Audiencia ejecute la sentencia del Supremo, el ingreso en prisión es inminente.