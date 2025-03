Zelenski asegura que Putin "tiene miedo" de decirle a Trump que quiere continuar con la guerra

Un acuerdo de paz en Ucrania parece mínimamente más cerca. Donald Trump asegura que las negociaciones están "yendo bien" y Vladimir Putin sorprendentemente no ha descartado una tregua, pero las palabras del presidente ruso no son de fiar para Volodimir Zelenski, que ha asegurado que Putin "tiene miedo" de decirle al presidente estadounidense que quiere seguir con la guerra.

Mientras Estados Unidos y sus equipos de negociaciones siguen trabajando en un acuerdo de paz, por primera vez Putin ha abierto la posibilidad de alcanzar un alto el fuego: "Estamos a favor, pero hay algunos inconvenientes".

Esos inconvenientes del presidente ruso son cuestiones sin aclarar de cómo sería el alto el fuego: "¿Todos los que están allí (en Kursk) van a salir sin combatir? ¿Les debemos dejar marchar después de los crímenes que han cometido contra la población civil? ¿O los dirigentes de Ucrania les ordenarán deponer las armas y rendirse? ¿Cómo se van a usar esos 30 días de tregua? ¿Para que Ucrania siga con la movilización forzosa? ¿Para que allí desplieguen armas?", ha señalado un Putin que ha dudado también de quién se va a encargar del control y de la verificación para que Ucrania no se rearme.

No obstante, esa mínima apertura de búsqueda de paz no es creíble para Volodimir Zelenski, que ha asegurado en un vídeo publicado en X que son palabras "manipuladoras": "Todos hemos escuchado las palabras altamente predecibles y manipuladoras de Putin en respuesta a la idea de un alto el fuego en el frente. En este momento, de hecho, se está preparando para rechazarlo".

Según el presidente ucraniano, no solo no quiere buscar la paz, sino que asegura que Putin "tiene miedo" de decirle la verdad a Donald Trump: "Putin tiene miedo de decirle directamente al presidente Trump que quiere continuar esta guerra y seguir matando ucranianos. Por eso, en Moscú, están rodeando la idea del alto el fuego con tales condiciones previas que o fracasa o se prolonga lo más posible. Putin hace esto a menudo. No dice "no" rotundamente, pero alarga las cosas e imposibilita las soluciones razonables. Consideramos esto como otra ronda de manipulación rusa".

"Hubo una propuesta estadounidense de un alto el fuego incondicional, tanto en el aire como en el mar y en el frente. En Ucrania, aceptamos esta propuesta. Hemos escuchado de la parte estadounidense que existe la disposición de organizar el monitoreo y la verificación. Y esto es absolutamente factible, con las capacidades estadounidenses y europeas", ha recordado Zelenski.

Además, el presidente ucraniano ha aseverado que Ucrania no está poniendo condiciones para la tregua, algo que Rusia sí está haciendo: "No estamos imponiendo condiciones que compliquen el proceso. Rusia sí. Como siempre hemos dicho, la única que está dando largas, la única que no es constructiva, es Rusia. Necesitan esta guerra. Putin ha robado años de paz y continúa esta guerra día tras día".

"Ahora es el momento de aumentar la presión sobre él. Es necesario aplicar sanciones que funcionen. Seguiremos trabajando con nuestros socios estadounidenses, europeos y con todos los que desean la paz en el mundo para obligar a Rusia a poner fin a esta guerra", ha concluido.