El vicepresidente keniano, William Ruto, ha ganado las elecciones kenianas con 7.176.141 votos (50,4 por ciento), según los datos anunciados por la comisión electoral del país africano. Sin embargo, cuatro de los siete miembros de la comisión han rechazado estos resultados. Ruto se impone así por un estrecho margen a Raila Odinga, que ha logrado 6.942.930 votos (48,85 por ciento), según ha informado el presidente de la Comisión Electoral Independiente y de Fronteras (IEBC, por sus siglas en inglés), Wafula Chebukati, en una rueda de prensa difundida por redes sociales.

"Estoy aquí a pesar de la intimidación y del acoso. Juré mi cargo para servir a este país y he cumplido con mi deber conforme a la Constitución y las demás leyes", ha destacado Chebukati en su intervención. Poco antes del anuncio, cuatro de los siete comisarios que forman la IEBC han anunciado que se desentienden de los resultados que presentaría Chebukati. Entre ellos está la vicepresidenta Juliana Cherera, así como los comisarios Francis Wanderi, Irene Masit y Justus Nyang'aya, que consideran que estos resultados son fruto de un proceso "opaco".

"No vamos a Bomas --donde se celebraba la rueda de prensa-- porque no podemos suscribir los resultados que se van a anunciar", ha explicado Cherera, según recoge el diario nigeriano 'The Nation' en su edición digital. Tras conocerse estos resultados, Ruto ha hecho un llamamiento a evitar la "venganza" frente a sus rivales en referencia al agrio historial de violencia electoral en el país.

"La venganza no tiene cabida (...). Miramos al futuro. Debemos cerrar filas y colaborar por una Kenia democrática", ha apuntado el dirigente electo, quien además ha felicitado a la IEBC por "elevar el listón". "Solo quiero decir sin miedo que Wafula Chebukati es nuestro héroe", ha apuntado. "Voy a trabajar con todos los cargos electos para que podamos mejorar el país y que nadie quede atrás", ha añadido Ruto, que ha prometido además colaboración a la oposición.

El anuncio del resultado final de los comicios ha sido retrasado varias veces debido a las acusaciones de fraude electoral planteadas por la campaña de Odinga. Más de un millar de personas murieron tras las elecciones de 2007 y otro centenar en 2017, durante la reelección del mandatario saliente, Uhuru Kenyatta. Odinga, elegido por Kenyatta para la sucesión, llevaba días al frente de las encuestas antes de la celebración de los comicios.