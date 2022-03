El 2 de marzo, más de 720 personas fueron detenidas en Rusia en protestas contra la guerra en 32 ciudades. Entre ellas, la artista y activista de septuagenaria, Yelena Osipova, que como se puede ver en las imágenes proporcionadas por la agencia Reuters fue apartada por un grupo de policías mientras protestaba contra la guerra en San Petersburgo.

En Rusia, las autoridades están ejerciendo una fuerte represión con las manifestaciones y marchas, y asistir a ellas puede tener graves consecuencias, como multas, detenciones e incluso encarcelamiento.

Además de las imágenes compartidas en el vídeo principal, en las redes sociales se han hecho virales las de las de la observadora política ДАМА с ПЕРЕГАРОМ con el texto: "En San Petersburgo, fue arrestada la famosa superviviente del asedio Yelena Osipova".

¿Quién es Yelena Osipova?

Yelena Osipova es una mujer de 77 años conocida por ser una superviviente del sitio de Leningrado (1941 - 1944), cuando no había cumplido ni siquiera un año de edad, y por su participación en las campañas contra la guerra.

Esta artista rusa expresa sus objeciones y puntos de vista en sus pinturas y se la puede ver en las calles manifestándose con ellas. En 2015, la activista se hizo viral y sus pinturas contra pacifistas inundaron las redes.

Una de las más conocidas es el cuadro 'Rusia es un pájaro, no un oso', según el diario 'The Russian Reader'. En la obra se puede leer: "Rusia quiere ser un pájaro: pacífico, honesto, amable. Rusia: amable y trabajadora. 2011: El oso ya no tiene cura. Vota por el pájaro. Aunque esté herido, si se le trata bien, puede volar alto. Vota por el pájaro trabajador".

Después de las protestas de 2015, Osipova ha participado en varias exposiciones con sus carteles y retratos. Además, en 2018, salió a las calles de St. Perterburgo para proporcionar su poyo al cineasta ucraniano, Oleg Sentsov. Este cineasta y activista político estaba en huelga de hambre tras haber recibido veinte años de prisión por disidencia.