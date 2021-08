La Unión Europea considera que la situación de Afganistán y la toma del poder por parte de los talibanes hace necesario empezar a "tratar con ellos" porque "han ganado la guerra". Así lo ha reconocido Josep Borrell, alto representante de la UE para la Política Exterior, tras la reunión de los mandatarios de Exteriores.

Algo que ha llevado a Lailuma Sadid, la única periodista afgana en Bruselas, a hacer un llamamiento desesperado que ha acabado en lágrimas. "Ruego que no reconozcáis a los talibanes sin condiciones. No queremos volver a atrás. Dadme vuestra ayuda y apoyo, no hagáis una política errónea de nuevo", ha señalado en su turno de preguntas durante la rueda de prensa.