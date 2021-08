laSexta ha vuelto a hablar con Fawad, uno de los intérpretes afganos que ha colaborado durante años con el Ejército español y que, según las previsiones, tiene que ser evacuado del país tras llegada al poder de los talibanes.

Fawad ha expresado con angustia que no sabe "qué hacer" y que se está "volviendo loco", preguntándose cómo puede atravesar la muchedumbre que se concentra en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul para salir del país junto a su familia.

"¿Cómo tenemos que llevar a nuestros hijos pequeños? Hay que pasar entre 5.000 personas. Me estoy volviendo loco, no sé qué hacer", ha manifestado en sus declaraciones a laSexta.

Asimismo, ha asegurado que a él todavía no le han llamado, pero sí a algunos de sus compañeros, que no han podido acceder al aeródromo, debido a la concentración de gente que hay en los alrededores. Y es que miles de afganos están intentando salir en aviones fletados por distintos países.

En los últimos días Fawad ha hecho varios llamamientos desesperados al Gobierno español porque teme que los talibanes tomen represalias contra él por haber colaborado con el Ejército de nuestro país.

"Me han llamado muchas veces 'traidor', he cambiado tres veces mi número de teléfono porque ellos lo encontraban y me decían que cuando me pillaran me iban a degollar", comentó en una de las entrevistas. "Pido al Gobierno de España que nos rescate lo antes posible. El mes pasado, uno de los intérpretes de Estados Unidos fue degollado", aseguró.