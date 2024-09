Donald Trump ha sorprendido un día más con una última propuesta en la que ha sugerido hacer realidad una película muy conocida. Durante su último mitin en Erie, Pensilvania, los asistentes aplaudieron al escuchar al expresidente de Estados Unidos decir que, en caso de haber una ola de delincuencia fuera de control, se pueda terminar permitiendo "un día realmente duro y violento", así como "una hora dura".

Es decir, Trump aboga por dar rienda suelta a la criminalidad durante un corto espacio de tiempo para, dice, luchar contra la criminalidad. "Ves a estos tipos saliendo con aparatos de aire acondicionado y refrigeradores en la espalda. Y a la policía no se le permite hacer su trabajo. Se les dice que si hacen algo, perderán su pensión. No se les permite hacerlo porque la izquierda liberal no se lo permite. La izquierda liberal quiere destruirlos y ellos quieren destruir nuestro país", afirma Trump.

Estas palabras recuerdan a la premisa de 'La Purga', una película donde se fantasea con que, durante una noche al año, se puedan cometer todos los crímenes que se puedan de forma impune. El largometraje dibuja unos Estados Unidos al borde del colapso, mediante la legalización de todos los delitos, incluido el asesinato.

La campaña de Trump se ha apresurado a aclarar que no se trata de una propuesta política. Es más, un funcionario de su campaña ha asegurado al medio 'Politico' que se trataba "claramente de una broma". El director de comunicaciones de su campaña, Steven Cheung, reiteró el deseo de Trump de "hacer cumplir las leyes existentes".

"De lo contrario, se producirá una anarquía total, que es lo que Kamala Harris ha creado en algunas de estas comunidades en todo Estados Unidos, especialmente durante su etapa como fiscal general [de California], cuando envalentonó a los criminales", defiende.