El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reiteró este viernes que su viaje esta semana a Rusia no tuvo el objetivo de "tomar partido" por nadie sino de transmitir un "mensaje de paz", en medio de las escalada de las tensiones en la región en torno de Ucrania. En Rusia, "yo hablé el mensaje de la paz. No fuimos para tomar partido por nadie", afirmó el mandatario en una transmisión en directo en las redes sociales, en la que también participó su hijo y diputado Eduardo Bolsonaro. El presidente insistió que su visita a Rusia, y posteriormente a Hungría, tuvo finalidades puramente comerciales y enfatizó que no llegó a tratar con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre la creciente crisis de ese país con Ucrania.