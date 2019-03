Tsipras visita a Merkel y admite que Grecia se queda sin dinero

Toda Grecia pendiente del primer viaje oficial de Alexis Tsipras a Berlín, donde Angela Merkel recibe al primer ministro griego para intentar rebajar la tensión entre ambos países. La reunión se produce unas horas después de que el Financial Times publicase que Tsipras advirtió en una carta a Merkel que a Atenas apenas le queda dinero, y que no podrá seguir pagando su deuda si no recibe ayuda a corto plazo.

