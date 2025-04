Trump recaudó para su toma de posesión 239 millones de dólares, más del doble de su propio récord

Donald Trump recaudó 239 millones de dólares para su toma de posesión, más del doble del récord anterior de 107 millones en 2017. Empresas como JPMorgan Chase, Delta Air Lines y Target, junto con donantes individuales, contribuyeron al total, con 140 entidades donando al menos un millón cada una. Aunque el comité inaugural debe informar sobre los donantes, no está obligado a detallar el gasto. Las mayores contribuciones provinieron de Pilgrim's, Ripple Inc. y Warren Stephens. A pesar de la gran recaudación, algunos donantes no tuvieron acceso a eventos importantes. Parte del dinero se destinará a proyectos como la biblioteca presidencial de Trump.