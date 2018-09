Trump no descarta reunirse con Maduro: "Veremos lo que pasa porque Venezuela es un desastre y hay que limpiarlo"

SE HA MOSTRADO DURO SOBRE LA SITUACIÓN DEL PAÍS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta reunirse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, aunque se ha mostrado duro sobre la situación en Venezuela. Trump no ha descartado públicamente la intervención militar en el país. Pese a que el miércoles coincidieron en la Asamblea de la ONU, no hubo encuentro entre ambos.