Trump niega haber exigido "lealtad" al exdirector del FBI James Comey antes de despedirle

"Pero no creo que fuera una mala pregunta que hacer. Creo que la lealtad al país, la lealtad a Estados Unidos, es importante. Todo depende de cómo definas la lealtad", añadió Trump. "(Aún así,) no sé cómo llegó (esa información al Times), porque yo no hice esa pregunta", insistió el mandatario.

Trump no quiso confirmar si tiene grabaciones de las conversaciones que mantuvo con Comey, al ser preguntado por el tuit que envió unas horas antes, en el que dijo que "más le valía" al exdirector del FBI que no hubiera "cintas" de esas charlas "antes de que él empiece a filtrar a la prensa" su versión de los hechos.

"No puedo hablar de eso. No voy a hablar de eso", zanjó Trump al ser preguntado sobre el tema. "Lo único que quiero es que Comey sea honesto, y espero que lo sea, y estoy seguro de que lo será, espero", concluyó el mandatario.