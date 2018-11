Trump levanta ampollas con un nuevo vídeo racista en plena campaña electoral

Un hombre mexicano, asesino de policías es el protagonista del último y racista vídeo de campaña de Donald Trump. Lo convierten en icono de lo que es un migrante. Lo comparan con los que integran la caravana de personas que intentan llegar a Estados Unidos. Y culpan de todo a los demócratas

Un vídeo que el propio Trump ha compartido en sus redes sociales. La propaganda más racista vista en décadas en una campaña electoral estadounidense.

Y de su propia boca no dejan de salir este tipo de mensajes: "En esas caravanas hay gente muy dura. No son ángeles. Les digo que se "den la vuelta", que no serán liberados".

Ha anunciado que enviará no a 5.000 sino a 15.000 militares estadounidenses a la frontera con México para detenerlos. Habrá más que en Afganistán.

Un movimiento con un objetivo más allá de detener a la caravana: darle votos. Es su estrategia para las elecciones de mitad de mandato que se celebran el próximo martes. Él no se juega el puesto pero es un plebiscito a su mandato y los inmigrantes son el centro de sus ataques.