Trump destituye al fiscal de Nueva York que se negaba a dejar el cargo

BHARARA ESCRIBE UN TWEET SOBRE SU DESPIDO

Preet Bharara, era fiscal en el distrito sur de Nueva York pero han forzado su despido. Con un tweet en su cuenta personal dejaba claro que el no ha dimitido del cargo: "Yo no dimití. Hace unos momentos me despidieron. Ser el fiscal de Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York, será siempre el mayor honor de mi vida profesional".