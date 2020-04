El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se está enfrentando a duras críticas en la opinión pública por las actuaciones del político ante la pandemia.

Pero, lejos de reconocer cualquier error, el propio presidente ha insistido ante la prensa: "Cuando alguien es presidente de los Estados Unidos, la autoridad es total. Y así es como debe ser".

Trump es el que tiene la autoridad total para decidir cómo y cuando se reactiva la economía y se reabre el país, y así lo ha defendido.

Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia. Ya contabiliza casi 600.000 contagiados y el número de fallecidos asciende a casi 24.000, convirtiendo la nación americana en el centro mundial de la tragedia del coronavirus

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha aquejado la situación: "¿Quieres tomar esas decisiones? Dígame que quiere hacer y luego tomarlos de manera que los estados la puedan seguir o puedan acceder a una opción B, es decir, el Gobierno federal hace esto y los Estados hacéis esto".

Para defenderse de los ataques, el presidente de Estados Unidos incluso ha atacado a Italia y a España. "No diría que a Italia ni a España les esté yendo muy bien ahora mismo", ha asegurado.

Además, Trump se ha basado en atacar a los medios al no saber justificar la falta de reacción ante la pandemia. "Eres falsa y lo sabes. Tu grupo de comunicación, para quien trabajas, lo es", llegó a espetar a una periodista que le preguntaba por su actuación ante la pandemia, y a quien incluso llegaba a enfrentarse: "Das verguenza. Es vergonzoso la forma en que dices eso".

Durante esta crisis también ha atacado al periódico de referencia estadounidense, 'The New York Times', sobre el que afirma que escribe "cosas falsas": "Es un periódico falso. Y escriben historias falsas. Es muy triste cuando la gente escribe historias falsas".

Sin embargo, el presidente defiende al Dr. Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergias e Enfermedades Infecciosas, a quien afirma, no va a despedir porque "es un gran tipo". Todo después de que el doctor matizara sus palabras asegurando que no criticaba a Trump: "Hubo interpretaciones de esa respuesta a una pregunta hipotética que pensé que sería muy agradable aclarar porque no tuve la oportunidad de aclarar".