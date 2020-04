Usar bufandas para protegerse del COVID-19. Es la sugerencia del presidente de EEUU, Donald Trump, para hacer frente al coronavirus.

"Si la gente quiere usarlas (las bufandas), pueden. De muchas maneras, la bufanda es mejor. Es más gruesa", ha señalado Trump en rueda de prensa al hablar de la posibilidad de que los ciudadanos deban llevar mascarillas para protegerse del virus.

Una recomendación que llega cuando EEUU ya es el país con más casos positivos de coronavirus, una cifra que sobrepasa los 240.000. Además, ha registrado casi 6.000 víctimas mortales a causa del COVID-19.

No obstante, Trump ha señalado que su Administración publicará una guía sobre las mascarillas. "Y si la gente quiere acatarlas, francamente, no creo que sean obligatorias. Porque algunas personas no quieren hacer eso. Pueden decidir por sí mismos en este momento", ha incidido.

Por otra parte, Trump ha dado negativo en la prueba para diagnosticar el COVID-19 por segunda vez, según un memorando distribuido por la Casa Blanca, al que ha tenido acceso la CNN. "Esta mañana, el presidente ha sido sometido de nuevo a la prueba, utilizando una prueba rápida. Está sano y sin síntomas", puede leerse en el memorando.

El presidente de EEUU ha emitido este jueves una orden amparado en la Ley de Producción de Defensa para "asegurar de forma más completa" que los fabricantes de respiradores del país pueden producir los necesarios para responder a la crisis del coronavirus.