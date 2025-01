Trump da comienzo a una nueva carrera armamentística y promete construir una "cúpula de hierro" para EEUU

Donald Trump ha llegado a la Casa Blanca con un objetivo claro. Quiere parar todas las guerras en las que, de forma directa o indirecta, están inmiscuidos los Estados Unidos. Ha logrado el alto el fuego en Gaza y cada vez parece más cercano un posible acuerdo entre Rusia y Ucrania.

Sin embargo, al mismo tiempo quiere preparar al país para un posible escenario adverso. Pete Hegseth, nuevo secretario de Defensa, ha anunciado la creación de "una cúpula de hierro para Estados Unidos". Esa "cúpula" estaría compuesta por un sistema de defensa antiaérea similar al que utiliza Israel.

De hecho, el sistema israelí opera con la colaboración de varias empresas de defensa y armamento estadounidenses, por lo que la tecnología sería perfectamente trasladable y aplicable.

Sin embargo, Trump tiene un gran contratiempo. El espacio que protege el escudo antimisiles israelí es similar al de la Comunidad Valenciana, mientras que Trump pretende defender con misiles antiaéreos un territorio 400 veces mayor.

Por eso, los expertos aseguran que este sistema no sería efectivo en los Estados Unidos. "Es una medida populista, porque es muy conocida la 'cúpula de hierro', pero no es lo que necesitaría el Ejército americano", explica el analista de defensa Guillermo Pulido.

Además, los ataques lanzados por Hamás, Hizbulá e Irán en los últimos meses sobre Tel Aviv han demostrado que no se trata ni mucho menos de un sistema infalible. No obstante, eso no parece que vaya a frenar a Trump en su nuevo megaproyecto para construir una gran cúpula defensiva que no tiene parangón en todo el mundo.