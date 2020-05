Donald Trump reconoce que "es posible que haya algunas" muertes por coronavirus a causa de la reapertura de Estados Unidos, donde algunos estados han comenzado ya a revertir las medidas de confinamiento. Así lo ha reconocido en una entrevista con la cadena 'ABC', donde ha admitido que "es posible que haya algunas [muertes] porque [las personas] no estarán encerradas en un apartamento o una casa o lo que sea".

Pese a ello, el presidente estadounidense defiende la necesidad de reactivar la economía, aduciendo que las restricciones sociales han llevado a las personas a sufrir sobredosis y suicidios. "Mira lo que está pasando. La gente está perdiendo sus trabajos. Tenemos que estar de vuelta y eso es lo que estamos haciendo", ha aseverado.

"Vamos a practicar el distanciamiento social, vamos a lavarnos las manos, vamos a hacer un montón de las cosas que hemos aprendido durante el último período de tiempo", ha afirmado el mandatario, que no obstante sostiene que no es "realista" mantener el distanciamiento social mucho tiempo. "No podemos sentarnos en nuestra casa durante los próximos tres años", ha aseverado.

"Habrá más muerte, el virus pasará, con o sin una vacuna", ha augurado Trump, que ha reiterado que "con o sin vacuna, va a pasar y volveremos a la normalidad".

Desmantela sus equipo de respuesta a la crisis

El país, según los últimos datos de la Universidad John Hopkins, alcanzó el martes la cifra de 1.203.502 casos confirmados de COVID-19. La pandemia ya ha dejado en el país más 71.000 fallecidos.

Pese a estos datos, la Casa Blanca ha confirmado que planea desmantelar su equipo de respuesta al COVID-19, lo que dejaría al Gobierno sin una sala de crisis centralizada pese a que los expertos advierten de que el número de muertes podría duplicarse en los próximos tres meses, proyección que Trump rechaza, asegurando que estos modelos son "equivocados".

Se espera que el equipo de respuesta, que incluye a respetados especialistas como los doctores Anthony Fauci y Deborah Birx, reduzca gradualmente sus operaciones este mes y finalmente las distribuya entre distintas agencias del Gobierno, según precisó el vicepresidente, Mike Pence. "Estamos pensando en el festivo de Memorial Day (25 de mayo) o en principios de junio como la fecha en la que podríamos empezar la transición", ha adelantado.

Trump visita una fábrica de mascarillas a rostro descubierto

Por otra parte, la primera salida del presidente de EEUU tras un mes sin salir de la Casa Blanca por la pandemia le llevaba este martes a Arizona, donde ha visitado las instalaciones de una empresa que fabrica mascarillas. Una visita no exenta de polémica, puesto que el presidente no ha hecho uso de esta medida de protección y se ha paseado por el edificio con la cara descubierta, aunque con gafas protectoras.

Poco antes de embarcar en el Air Force One y preguntado por la prensa acerca de esta cuestión, Trump aseguró que "no había decidido aún" si llevaría mascarilla durante su visita a la planta. "No, no lo he decidido porque no sé (...) si es un entorno de mascarilla, ciertamente lo haría [usarla]. Lo sabré cuando llegue allí. Pero me la pondría. Si es un entorno para llevar mascarilla, no tendría ningún problema", afirmó.

"Se supone que voy a dar un discurso. ¿Debería quitarme la mascarilla cuando esté hablando? No lo sé. No suena bien. Pero si es un entorno para llevar mascarilla, ciertamente la llevaría", agregó.