Las banderas de todo Reino Unido ondean a media asta; los alrededores del Palacio de Buckingham, de la residencia de Balmoral y de la catedral de St. Giles empiezan a aglomerar a cientos, miles de personas a su alrededor; muchas voces callan y algunas luces se apagan. Mientras Reino Unido —y el resto de países de la Commonwealth— se despiden de su reina, el resto del mundo traslada sus condolencias a la Familia Real británica y en muchos puntos del mundo arrancan 'homenajes' especiales a la monarca, que se ha mantenido en el trono británico durante 70 años y 214 días, convirtiéndose así en la segunda monarca más longeva de la historia, la primera en el caso de su propio país.

Así pues, la alcaldesa de París (Francia), Anne Hidalgo, anunciaba el día de la muerte de Isabel II ciertos cambios en la Torre Eiffel, uno de los emblemas de la capital francesa, concretamente en la iluminación de la misma. "En homenaje a la reina Isabel II, que ha fallecido hoy, la Torre Eiffel se apagará una hora antes esta noche, a medianoche, y mañana [hoy, viernes 9 de septiembre] lo hará a las 22:00", escribía la regidora en su perfil de Twitter, acompañando sus palabras de la Union Jack y un 'hashtag' de #QueenElizabeth.

Mientras tanto, al otro lado del Atlántico la ciudad de Nueva York tampoco dejaba pasar la oportunidad de homenajear a la recién fallecida reina, en esta ocasión con el que también es uno de los emblemas más característicos e históricos de la ciudad: el Empire State Building. En su caso, en lugar de 'apagarse' decidieron hacer que "brillara" en tonos púrpura y plateado "para la reina Isabel II". Con una imagen del 'skyline' neoyorquino iluminado de morado y gris, el Empire ha querido hacer "honor" a "la vida y el legado de Su Majestad, la reina Isabel II".

Otro de los monumentos que ha querido homenajear a la reina y acompañar a la Familia Real británica ha sido el London Eye, la enorme noria de Londres, que ha atenuado sus luces para unirse "a los dolientes de todo el mundo durante este periodo de recuerdo nacional". No obstante, no es de extrañar que muchos otros monumentos británicos se sumen a esta iniciativa, teniendo en cuenta que desde ayer ya ondean las banderas a media asta en todo el país y que el día del funeral de la reina en muchos casos se considera día festivo o no lectivo.

Otros homenajes a la reina en España

En España, el Alcázar de Sevilla, por ejemplo, ha confirmado que el Pendón Real de la Puerta del León ondeará a media asta por la muerte de Isabel II. Mientras, en Madrid, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha dado la orden de decretar "tres días de luto", que se sumarán a las banderas ondeando a media asta. Además, la Real Casa de Correos, que alberga la sede del Ayuntamiento de Madrid, también se iluminará con los colores de la bandera británica, la Union Jack.