Theresa May confirma que el 'Brexit' será duro: fuera del mercado único y ni una libra más para la UE

CONSIDERA QUE ASÍ EL REINO UNIDO SERÁ MÁS FUERTE

Theresa May ha confirmado que apuesta por un 'Brexit' duro con una consecuencia inmediata: la salida del mercado único europeo. La primera ministra considera que así Reino Unido será más fuerte, justo y global. May ha asegurado que no habrá más libras para el proyecto europeo. La moneda británica ha subido durante el discurso de la primera ministra