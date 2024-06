La expectación en Estados Unidos es máxima de cara al debate del presidente demócrata Joe Biden y el exmandatario republicano Donald Trump. Ambos se juegan mucho y por eso llevan días preparándose para enfrentarse la madrugada de este viernes en su primer debate presidencial del ciclo electoral de 2024.

El debate se va a seguir desde casa, desde los bares y muy cerca del estudio de la CNN, la cadena que lo emite, y se ha habilitado un pabellón para medios, equipos de los candidatos y militantes. Allí en Atlanta, la seguridad en torno al debate es extrema y la preparación es como para una Super Bowl o casi.

La CNN ha echado el resto y ha preparado un pabellón de 20.000 metros cuadrados para los equipos de Biden y Trump, militantes de cada uno y cientos de periodistas de todo el mundo. De altura, también, el gran despliegue de seguridad alrededor del debate y la 'fiesta de visionado' y está ya todo el centro de Atlanta vallado, tráfico cortado y policías por todos lados.

No podría haber más en juego, dice bien la CNN, porque, según las encuestas, a la mayoría de estadounidenses ni el actual presidente ni su antecesor acaban de convencerles. ''Hay que arrojar mucha luz sobre ambos candidatos, así que la expectación es cada vez mayor'', cuenta una joven estadounidense. Y es que seis de cada 10 adultos de EEUU dicen que lo verán. Serían cifras no vistas desde los años 60, desbancando incluso al multitudinario encontronazo entre Trump y Clinton.

''(Intriga) ver cómo reaccionan los candidatos a eso de no tener público y que les corten los micrófonos, va a ser interesante'', explica otro estadounidense. Con los caracteres tan opuestos que se gastan los dos aspirantes, acostumbrados a chocar y cortarse, difícil que no salten chispas esta noche.

Sin público, micrófono abierto, los detalles del cara a cara

Los estadounidenses, y buena parte del mundo, sabe lo importante que son todos los detalles del cara a cara. El escenario del debate es uno de ellos. El actual presidente Joe Biden, entrará y se colocará en el atril que queda a la derecha de las pantallas. Por su parte, Donald Trump entrará y ocupará el atril a la izquierda de las pantallas. Entre los dos, habrá dos metros y medio de separación, y enfrente de ellos, los moderadores, Jake Tapper y Dana Bash.

Pero si alguno de los dos no mira al frente y mira a su atril, ahí también podrá saber si su micrófono está abierto o no. Lo sabrán por esas luces en color verde, todo esto es para evitar cualquier despiste y que los dos tengan claro si se les escucha o no.

Cada candidato va a tener dos minutos para responder preguntas y tendrán un minuto para repreguntas, para aclararse en los contraargumentos y, si así lo desean, puntualizar algo de lo que han dicho. Los moderadores del debate podrán intervenir y concederán, a su criterio, un minuto más a cada candidato para que vuelva a tomar la palabra si necesita hacer alguna aclaración.

Un debate, que a diferencia de lo que suele ser tradición en Estados Unidos, no tendrá público. Y otra gran novedad es que cuando acabe el tiempo asignado a cada uno, se les cortará el micrófono. ¿Pero cómo van a saber ellos qué tiempo les queda? Mirando al frente, a las cámaras. Encima de ellas se ha colocado una especie de semáforo que cuando esté en amarillo significará que les quedan 15 segundos. Cuando parpadeen, en rojo, tendrán cinco segundos para acabar, y cuando el rojo se quede fijo, es que se ha terminado su tiempo.