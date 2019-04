Stormy Daniels, la actriz porno vinculada a Donald Trump, dice que mantuvo el silencio por miedo a morir

La actriz porno Stormy Daniels, que demandó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para anular el pacto de confidencialidad que le impide hablar sobre una supuesta relación que tuvo con él en el pasado, aseguró que mantuvo su silencio porque recibió una amenaza de muerte.

Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, explicó en una entrevista en el programa '60 minute' de la cadena estadounidense CBS que un hombre se le acercó en un estacionamiento de Las Vegas en 2011 y le dijo que no hablara sobre su supuesta relación sexual con Trump en 2006 si no quería tener problemas.

"Deje a Trump sólo. Olvídese de la historia", rememoró Daniels sobre las palabras del hombre, que miró a la hija pequeña de la actriz, que estaba en el asiento trasero del vehículo y dijo: "Es una niña hermosa. Sería una pena que le ocurriera algo a su madre".

El miedo a esa amenaza fue el motivo por el que la estrella porno supuestamente firmó un contrato de confidencialidad por valor de 130.000 dólares sobre su romance con Trump en los últimos días de la campaña presidencial del magnate neoyorquino. "Estaba preocupada por mi seguridad y la de mi familia", aseguró la también directora de cine adulto.

Daniels es protagonista de un escándalo revelado por The Wall Street Journal el pasado mes de enero, cuando publicó que un abogado de Trump pagó a la actriz 130.000 dólares antes de las elecciones de noviembre de 2016 para que no hablara. Fue Michael Cohen, el letrado de Trump, quien efectuó el pago y firmó el pacto de confidencialidad, por lo que la actriz solicitó ante un tribunal en Los Angeles que sea declarado "inválido, inaplicable y/o nulo", ya que no lo suscribió el magnate inmobiliario.

Según la demanda, la actriz porno y Trump mantuvieron una "relación íntima" entre el verano de 2006 y bien entrado 2007, que incluyó varios encuentros en un hotel de Beverly Hills (Los Angeles).

Trump y la primera dama, Melania Trump, habían contraído matrimonio en enero de 2005 y su único hijo en común, Barron, nació en marzo de 2006. Esta misma semana, Karem McDougal, exmodelo de Playboy que asegura haber mantenido un romance con Trump, presentó una demanda en la que pide anular un pacto firmado en 2016 donde se certificaba que guardaría silencio sobre esa relación, informó el diario The New York Times.