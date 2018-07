"Mujer sobrante", la calificación despectiva contra la que luchan las solteras chinas

La desigualdad de género en China siempre ha sido un tema de debate internacional, pero parece que, poco a poco y gracias a la gran lucha de las mujeres, esa diferencia se va haciendo más pequeña. La eliminación de la política del hijo único, es uno de los ejemplos más claros del cambio de mentalidad y actitud que se está viviendo en los últimos años en la sociedad del país.

Un grupo de mujeres chinas ha querido reflejar su lucha a través del emocionante documental 'La toma del mercado del matrimonio'. Un vídeo, producido por la marca SK-ll para su campaña #changedestiny, en el que explican a sus familias y a la sociedad en general que no es necesario tener pareja para sentirse feliz, independiente y realizada.

El objetivo de este documental es terminar, por una vez por todas, con el término "mujer sobrante", en chino ‘shengnu’. Un concepto despectivo muy arraigado en la sociedad china y que incluso los medios de comunicación del país utilizan para referirse a las mujeres mayores de 25 años que aún no se han casado.

Muchas de ellas, detallan la presión a la que se ven sometidas por parte, ya no sólo de la sociedad, sino incluso de su propia familia. Así lo refleja la historia de una de sus protagonistas, la cual intenta contener las lágrimas mientras sus padres declaran que su hija "es sólo un promedio en los estándares de belleza, no es muy bonita. Por eso ella es una 'mujer sobrante'".

"Sólo moriré en paz si te casas", "no seas obstinada", "eres muy quisquillosa" "ya no eres una jovencita"... son las palabras que cada día tienen que aguantar miles de jóvenes chinas que han decidido desobedecer este estigma social. "En la cultura china, respetar a los padres es la cualidad más importante y no casarse es el mayor signo de falta de respeto", afirma una de las jóvenes. "La sociedad china piensa que una mujer soltera no esta completa" o "te sientes como una extranjera", son las diversas declaraciones que se recogen en este sentimental video.

"Se trata de mujeres jóvenes con fuerza y confianza que están siendo presionadas por una campaña del Estado chino para que se casen", declara Leta Hong Fincher, autora de 'La mujer sobrante: el resurgimiento de la desigualdad de género en China' a 'BBC'. El reflejo de todo ello lo muestra el Mercado del Matrimonio, un lugar en el que los padres publican los perfiles de sus hijas. "Es como si estuvieras vendiendo a tu hija", explica otra joven.

Por eso, ella han decidido decir basta y convertir este lugar en un mensaje claro hacia su libertad y sus derechos como mujer. "No quiero casarme por el simple hecho de hacerlo, no viviré de esa manera" o "Incluso si estoy soltera, seré feliz, segura de mí misma y tendré una buena vida", son varios de los mensjaes con los que estas valientes mujeres han decidido llenar el lugar para reivindicar, tanto a sus padres como al resto de la sociedad, que son las únicas que pueden decidir su forma de vida.