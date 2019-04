Un socavón de 200 metros logra hundir hasta 20 coches en Florencia

La apertura de un enorme socavón a orillas del río Arno cerca del famoso Puente Viejo, en el centro de la ciudad italiana de Florencia, ha engullido hoy a veinte coches y ha producido importantes daños, aunque sin causar heridos.

El desprendimiento de tierra se ha producido por una doble rotura en una tubería de 70 centímetros de diámetro, según ha informado el Ayuntamiento de Florencia después de que los bomberos llevaran a cabo una inspección en los edificios cercanos para evaluar posibles daños en las estructuras y evacuaran dos de ellos.

El alcalde de Florencia (capital de la región italiana de Toscana), Dario Nardella, que acudió al lugar explicó que se han producido ''daños muy importantes'' y que no se excluye que el socavón pueda ampliarse por lo que se ha pedido la retirada de los vehículos de esa zona y que no transite por ella. El regidor, que ha hablado de ''daños de más de 5 millones de euros'', ha aclarado que la tubería rota no era antigua: ''tiene 60 años, es un tubo de hierro fundido'', declaró.

El socavón de 200 metros de largo se encuentra en el llamado Lungarno Torrigiani, la calle que costea el río entre el Puente Viejo y el Puente de las Gracias y al otro lado de la orilla del Arno se sitúa La Galleria degli Uffizi.

La polémica sobre las causas que provocaron el hundimiento se ha abierto paso y mientras el ayuntamiento apunta a la rotura de una tubería, la empresa de suministro de agua, Publiacqua, señala que la fractura podría haber sido "una consecuencia" vinculada a "un canal subterráneo que discurre a lo largo del río". La Fiscalía ha abierto una investigación al respecto. Durante el día, en Florencia y en las zonas aledañas se han producido cortes en el suministro de agua.