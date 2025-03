La sobrina de Joel Le Scouarnec relata las agresiones sexuales a las que fue sometida por su tío cuando tenía cinco años: "No pudo hacerlo solo"

A Joel Le Scouarnec, el cirujano que violó a más de 300 niños y niñas, se le está juzgando por 299 casos y esa primera víctima de su lista macabra a la que empezó a agredir a principios de los 80 es su sobrina.

Entonces ella tenía cinco años. No es la primera vez que declara contra su tío y relata el infierno al que la sometió. Ya lo hizo en el primer juicio contra el excirujano en 2020. Le Scouarnec la violó desde los cinco años hasta los 13. La víctima ha contado que empezó pidiéndole que se levantara el vestido mientras la fotografiaba y, pronto, llegaron las violaciones. Lo ha relatado con esta estremecedora narración: "La introducción de su dedo en mi sexo cuando yo tenía siete y ocho años, cunnilingus, etc. Me pidió que pusiera mi mano sobre su pene".

El último contacto que la víctima tuvo con su tío fue en su casa, pasó allí una semana. Él aprovechó para entrar en su habitación por la noche y encerrarla con él.

La víctima cuenta que se sentía bajo un yugo y que incluso lo olía aunque no estuviera allí. ¿Cómo es posible que su tío la violara durante gran parte de su infancia y nadie se diera cuenta? Eso se pregunta también la víctima que ha atacado directamente a la mujer del pederasta a la que acusa de complicidad.

Durante el juicio de 2020, su tía, llegó a insultarla y a llamarla mentirosa. La víctima, por su parte, asegura que su tío "no pudo hacerlo solo y que es algo evidente. "Me parece evidente que no pudo hacerlo solo. Marcharse de la cama matrimonial para venir a agredirme. No veo cómo pudo hacerlo solo", ha indicado.

Al terminar el relato de su sobrina, la víctima, Le Scouarnec ha hablado en la sesión del juicio y lo ha reconocido todo. Ha dicho todo es real. Agresiones, tocamientos, violaciones... El pederasta reconoce que incluso la violó el día de su comunión. Ha añadido que le gustaría decirle que es consciente de haber devastado no solo su infancia sino toda su vida.

Han pasado 40 años desde que empezó a destrozarla hasta que han llegado esas palabras. La víctima tiene graves consecuencias psicológicas y físicas. Este lunes ha contado que sufre serias infecciones provocadas porque apenas va al cuarto de baño. Es volver al horror, al lugar en el que tantas veces la agredió.