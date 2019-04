Risas en la cumbre UE-China a cuenta de un auricular defectuoso "not made in China"

ANÉCDOTA E LA CUMBRE INTERNACIONAL

El presidente de la Comisión Europea se ha quitado los auriculares durante la rueda de prensa, no porque haya mejorado su nivel de chino, sino porque no funcionaban y el primer ministro chino ha aclarado que "no estaban hechos en su país". "Seguro que en Luxemburgo tampoco", ha añadido Juncker.