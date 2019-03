El primer ministro italiano, Matteo Renzi, afirmó en la Cámara de Diputados mientras informaba de su programa de Gobierno que el "modelo a seguir" para su país "no puede ser el de España", "que tiene el doble de desempleo" que Italia. Cuya tasa de desempleo ha alcanzado el 12,5% en el mes de agosto, "no puede permitirse un segundo más", aseveró Renzi, que no descartó "medidas de urgencia" para aprobar la reforma del trabajo que tiene en mente.

Publicidad