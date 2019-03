Ramos Allup ordena retirar los retratos de Chávez y Maduro de la Asamblea

Continúa la tensión en Venezuela después de que el opositor Henry Ramos Allup haya decidido retirar los retratos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro del hemiciclo. "No quiero ver ni un cuadro aquí que no sea el retrato clásico del 'libertador'. No quiero ver ni a Chávez ni a Maduro. Llévense toda esa 'vaina' para Miraflores", se le escucha. Pide también que se lleven un cuadro de "Simón Bolívar falsificado", exclamaba el presidente de la Asamblea Nacional.

Publicidad