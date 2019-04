"Querríamos que el Gobierno británico nos permitiera estar con el cuerpo, parece que hasta el viernes no podremos"; los desgarradores mensajes de la familia de Ignacio Echeverría

La familia de Ignacio Echeverría ha confirmado el fallecimiento del joven español desaparecido en el atentado de Londres.

"Ignacio no sobrevivió al momento del atentado. Gracias a todos los que le quisisteis y cuidasteis. Sabemos que no somos los únicos tristes. Queremos ver y estar con el cuerpo de Ignacio. Parece que hasta el viernes como pronto no podemos estar con su cuerpo. Querríamos que el Gobierno Británico nos permita estar con él... Gracias al personal administrativo y político español por su ayuda en hacer esto posible", ha publicado Ana Echeverría, una de sus hermanas, a través de Facebook.

También a través de esta red social, su hermana Isabel Echeverría ha confirmado también el fallecimiento: "Mi hermano Ignacio intentó parar a unos terroristas, y perdió su vida intentando salvar a otros. Igna te queremos y nunca te olvidaremos".