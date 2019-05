¿Qué puede ocurrir en Venezuela tras el levantamiento militar de Guaidó?

El escenario en Venezuela se reajusta. Fernando Arancón, director de 'El Orden Mundial', explica la situación del país tras el levantamiento militar contra Maduro: "Guaidó sale, en el corto plazo, debilitado porque ha intentado un tipo de insurrección militar que no le ha salido nada bien, pero el hecho de que haya podido seguir en las calles llamando a la movilización popular, significa que políticamente sigue conservando un capital".

Pero mantener la tensión en la calle no es suficiente. "No pueden estar llamando continuamente a la gente a que salga a la calle mientras no haya movimientos dentro del Ejército", indica Anna Ayuso, analista del Centro de Estudios Internacionales de Barcelona.

Maduro aguanta, pero tampoco parece pisar suelo firme. "Sale reforzado porque de nuevo ha aguantado un nuevo golpe político de Guaidó, pero por debajo de la mesa sí parece haber sido erosionado. Se ha visto con el suelo moviéndose debajo de él y no las tiene todas consigo", puntualiza Arancón.

La clave siguen teniéndola ellos, "la élite militar que controla el país y todos los resortes del Estado, incluido a Maduro", explica el experto.

Precisamente son los militares quienes, según explica Ernesto Pascual, profesor universitario,"tienen el control y la explotación del petróleo, alimentos y minería". No tienen incentivos para dejar de lado a Maduro".

A ellos se dirigen las amenazas de una intervención militar desde el exterior, dicen los expertos, más retórica que real. "Es una forma de decirles: 'señores, si nosotros entramos ustedes lo pierden todo, ¿no prefieren negociar y salvar los muebles?'", valor Arancón.

Por su parte, Aysuo plantea que "el ala dura de Washington sí está por la intervención. Pero para eso necesita que el Ejército esté de acuerdo y realmente desde el Pentágono se desaconseja una intervención".

Tras el fracso del alzamiento, la negociación también se complica. "En el momento en el que EEUU señala a los jerarcas con los que estaba negociando, ahí se corta cualquier puente de negociación. Tendrá que buscar activos nuevos con los que negociar", señala el director de 'El Orden Mundial'.

Aunque en un escenario tan incierto nadie descarta sorpresas.