¿Por qué nos piden ahora tener un kit en caso de guerra? "No va a haber rusos con Kalashnikov en la Gran Vía"

La Unión Europea quiere que estemos preparados ante guerras y catástrofes. Un plan que contempla que los ciudadanos tengamos una especie de kit con comida y agua para 72 horas, una radio con pilas o cargadores portátiles. Pero, ¿por qué anuncia Bruselas ahora estas alertas y planes de emergencia?

Aunque la amenaza rusa esté ahí, los expertos militares -hasta los preparacionistas- coinciden en trasladar un mensaje de que no cunda el pánico. "No va a haber rusos en la Gran Vía con Kalashnikov, esto no va a pasar", tranquiliza el instructor de supervivencia militar Raúl Hurtado. Por su parte, el almirante en la reserva Juan Rodríguez Garat descarta "otra guerra como tal en este momento" en Europa. "Rusia no puede hacer una guerra en dos frentes, bastantes problemas tiene en Ucrania", sostiene.

Dicho esto, en un mundo en el que los Estados Unidos de Donald Trump quieren plegar su paraguas de defensa y la OTAN no es lo que era, y en el que el clima se comporta de manera cada vez más extrema, debemos aprender a prepararnos para contingencias muy diversas. En este contexto, estas alertas tan chocantes, según apunta Yago Rodríguez, director 'The Political Room', "parecen una manera de movilizar a la ciudadanía".

"Que no estemos bajo el paraguas de protección de Estados Unidos crea desde luego una sensación de vulnerabilidad, pero llevamos mucho tiempo siendo vulnerables a muchos tipos de amenazas", señala por su parte Hurtado. Amenazas como DANAs, pandemias, ciberataques, golpes a infraestructuras y pulsos electromagnéticos. Y todo eso lo estamos viendo en estos últimos tiempos.

"Hay que preparase para lo peor y desear lo mejor", resume el analista de seguridad y defensa Guillermo Pulido. En este sentido, el profesor Óscar Vara apunta que "el mundo es mucho más peligroso" y "la UE tiene que tomar conciencia de ello". Más que vencer al miedo, se trata de convencer, fuera y dentro de sociedades y gobiernos, de este 'cambio de modelo'.