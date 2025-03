Putin juega al póker con su 'sí, pero no' al acuerdo para poner fin a la guerra

El mundo entero sigue pendiente de la siguiente carta de una partida de póker en la que Rusia quiere dominar jugando a la ambigüedad. Tras la reunión entre Vladímir Putin y el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, se espera que el presidente ruso se pronuncie para dar una versión más clara de las condiciones que plantea para un acuerdo de alto el fuego en la guerra en Ucrania.

"Rusia está de acuerdo con la propuesta de cese de las acciones militares, pero partimos de que eso debe llevar a una paz duradera y a eliminar los motivos originarios de la crisis", afirmó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov, según recoge la agencia EFE, dijo que Putin "apoya la postura de Trump" sobre cómo arreglar la situación, "ha planteado "algunas preguntas a las que hay que responder conjuntamente", dijo.

Es la última versión del Kremlin después de que este jueves su principal asesor dijera que Rusia quiere "una paz duradera" y no un alto el fuego del estilo del que propuso Estados Unidos y que Ucrania aceptó.

Putin compareció este jueves, día en el que se produjo la reunión con Witkoff, marcada por el secretismo. En su declaración, Putin no aclaró detalles, pero subió la apuesta para dejar claro que habrá condiciones: "Estamos de acuerdo con la propuesta de cesar las hostilidades", dijo, pero "hay asuntos que tenemos que discutir".

En su particular partida de póker, aprovecha esta mano para poner sus condiciones. Por ejemplo, que no se entreguen armas a Kyiv en ese mes. Porque la sospecha del presidente ruso es que, de darse un alto el fuego, Ucrania pudiera rearmarse. "¿Usarán esos 30 días para seguir con el reclutamiento obligatorio, para suministrar armas, para entrenar a los movilizados?", dijo Putin, según Reuters.

Dice, también le preocupa quién será el garante de la tregua en los dos mil kilómetros del frente. Quiere además que el acuerdo sea el camino para llevarse el bote, con una "paz a largo plazo y elimine las causas originales del conflicto".

Ya este viernes, el Kremlin ha admitido que la reunión entre Witkoff se llevó a cabo, y afirma que Putin envió a Trump un mensaje sobre la propuesta de un alto el fuego en Ucrania. Hablan de un "optimismo cauteloso", si bien "aún quedaba mucho trabajo por hacer.

Zelenski, sobre Putin: "Una cortina de humo"

En Ucrania no ha sorprendido esta ambigüedad, pues no creen que Putin se posicionara frontalmente en contra del alto el fuego propuesto por Estados Unidos, si bien no confían en que realmente quiera la paz, según cuenta el corresponsal de laSexta en Ucrania, Alberto Sicilia.

Así lo han expresado este viernes. El Gobierno de Ucrania ha acusado a Putin de "buscar que la guerra continúe" y ha afirmado que sus palabras sobre la propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego temporal son "una cortina de humo". "Esta es la diferencia. Ucrania dijo 'sí' a la propuesta estadounidense de alto el fuego" ha dicho el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, en su cuenta en la red social X.

"Ucrania busca un fin a la guerra. Putin busca que la guerra continúe. El resto de sus palabras son una cortina de humo", ha zanjado, sumándose a las críticas vertidas el jueves por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien criticó las palabras "predecibles" y "manipuladoras" de Putin, al que acusó de "retrasar" el proceso de paz para continuar así con la guerra.

Por su parte, Trump describió las palabras de Putin como "muy prometedoras, pero incompletas", al tiempo que puntualizó que si Rusia rechaza el alto el fuego será "un momento muy decepcionante para el mundo", recoge Europa Press.

Veremos cuál es la siguiente carta en esta partida: ahora le toca a Trump, con lo que Witkoff le diga sobre una reunión secreta de la que vamos sabiendo cosas a cuenta gotas.