Putin evita responder sobre posibles ataques a instalaciones militares británicas: "Es un secreto militar"

Entre líneas Putin se ha pronunciado así al hablar de posibles represalias por el suministro de armamento de Reino Unido a Ucrania.

Vladímir Putin ha insinuado posibles ataques rusos a instalaciones militares británicas, considerándolos un "secreto militar". En una rueda de prensa tras la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Kirguistán, Putin habló de represalias contra Reino Unido por su apoyo militar a Ucrania. Aseguró que Rusia está ganando la guerra, calificando a los líderes ucranianos de "terroristas". Aunque reconoció daños por ataques ucranianos, afirmó que el ejército ruso avanza, capturando territorio en Donetsk y rodeando tropas ucranianas. Además, Rusia planea atacar infraestructura energética ucraniana y respondió a advertencias de Ucrania sobre drones. La tensión con Europa aumenta, tras acusaciones de Alemania sobre "ataques híbridos" rusos.

Vladímir Putin ha evitado negar que Rusia pueda llevar a cabo posibles ataques contra instalaciones militares británicas, afirmando que la postura de su gobierno a este respecto es "un secreto militar".

El presidente ruso se ha pronunciado de esta manera en una rueda de prensa al término de su participación en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Kirguistán, al hablar de posibles represalias contra Reino Unido por el envío de armamento a Ucrania.

A este respecto, Putin ha asegurado que Rusia está ganando la guerra en Ucrania y ha calificado a los líderes ucranianos de "terroristas" con quienes Moscú no puede negociar.

Aunque ha reconocido que los ataques ucranianos dentro de Rusia han causado daños reales, ha defendido que su ejército está avanzando en el campo de batalla. "No me cabe duda de que el enemigo se derrumbará", ha afirmado, sin poner una fecha a cuándo puede suceder.

Según el mandatario, las tropas rusas han capturado 270 kilómetros cuadrados (168 millas cuadradas) de la región de Donetsk, en el este de Ucrania, en agosto, y un gran contingente de tropas ucranianas se encuentra rodeado.

Además, ha afirmado que Rusia continúa avanzando hacia las ciudades de Sloviansk y Kramatorsk, añadiendo que las fuerzas de Moscú se preparan para lanzar ataques masivos contra la infraestructura energética ucraniana.

También ha declarado que la advertencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a las aerolíneas de que los drones ucranianos paralizarán el espacio aéreo ruso suena a "terrorismo de Estado" y que Moscú encontrará la manera de responder si ocurriera.

La rueda de prensa se ha producido en un momento de escalada de tensión con Europa, ya que Alemania ha acusado a Rusia de "ataques híbridos" por los últimos sucesos ocurridos en Leipzig, donde el 4 de agosto se halló un dron con explosivos.

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