El Tribunal Internacional de Justicia será el órgano responsable de juzgar si se está cometiendo o no un genocidio en Gaza. Su sentencia no se espera pronto pero, cuando se emita, será de obligado cumplimiento y no podrá recurrirse.

El 26 de enero el Tribunal Internacional de Justicia respondió a la petición presentada el 29 de diciembre del pasado año por Sudáfrica de iniciar un procedimiento contra el Estado de Israel por presuntas violaciones en la Franja de Gaza de las obligaciones dimanantes de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Países como Nicaragua, Colombia, Libia y México ya se habían sumado a esta denuncia y ahora lo hace Españatal como ha confirmado este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Irlanda y Bélgica también han indicado su intención de intervenir.

Pero, ¿Para qué sirve este tribunal? ¿En qué se diferencia de la Corte Penal Internacional?

¿Qué es la Corte Internacional de Justicia?

Creado en 1945, es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Con sede en La Haya, se encarga de resolver dos tipos de litigios: entre países o los encargados por otros organismos de la ONU como el Consejo de Seguridad o la propia Asamblea General. Pero no hay que confundir la Corte Internacional de Justicia con la Corte Penal Internacional. Tal y como explica a laSexta Carlos de las Heras, responsable de Europa y Oriente Medio de Amnistía Internacional, "la diferencia fundamental es que la primera actúa sobre países y la segunda actúa por individuos que pueden ser juzgados por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad".

De hecho, fue esta última la que lanzó recientemente las órdenes de detención internacional contra Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa.

¿Qué importancia tienen sus fallos?

Sus sentencias son vinculantes, es decir, de obligado cumplimiento. Carlos de las Heras comenta que "hay una peculiaridad" y es que "no son sentencias apelables". "En caso de no cumplimiento de las mismas puede recurrir al Consejo de Seguridad para que haga cumplir estas sentencias", explica. Aunque la última palabra la tendría el Consejo de Seguridad.

¿Qué otros casos ha juzgado?

En 1984, Nicaragua exigió a Estados Unidos reparaciones por apoyar a los rebeldes contrarios a su gobierno. La Corte falló entonces a favor de Nicaragua pero cuando llegó al Consejo de Seguridad, Estados Unidos vetó el proceso.

Y en 2020, el reciente caso del genocidio de Myanmar contra la minoría Rogingya. Un litigio por el que tuvo que personarse Aung San Suu Kyi, la líder del país, un litigio, otro más...que aún no se ha resuelto.