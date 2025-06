Polémica en Florida por el premiado ensayo de un alumno que aboga por la supremacía blanca

La controversia en Estados Unidos se intensifica tras premiar un ensayo supremacista blanco de Preston Damsky, estudiante de Derecho en la Universidad de Florida. El escrito aboga por la supremacía blanca, violencia contra migrantes y militarización fronteriza. La polémica creció cuando Damsky reveló su suspensión por comentarios antisemitas, generando preocupación en el campus. La organización Jewish on Campus criticó el premio, destacando el antisemitismo del estudiante. El escándalo estalló a nivel nacional tras un artículo de 'The New York Times'. La universidad defendió el premio alegando libertad de expresión, pero activistas y Damsky cuestionaron esta postura.

La polémica crece en Estados Unidos por el ensayo de un estudiante de Derecho de la Universidad de Florida que ganó un premio a pesar de que el escrito aboga por la supremacía blanca, dispararle a los migrantes, militarizar la frontera y que la Constitución solo aplica para los blancos.

La controversia creció después de que el alumno en cuestión, Preston Damsky, revelase esta semana que la Universidad de Florida lo suspendió por publicaciones antisemitas como "los judíos deben abolirse por cualquier medio necesario", lo que levantó quejas y temores de estudiantes y empleados.

La organización Jewish on Campus (Judíos en el Campus) denunció este miércoles que el joven, quien se considera antisemita y dice que los judíos "son el enemigo común de la humanidad", recibió un premio por el ensayo que escribió en el otoño pasado en el que afirma que la Constitución solo aplica a los blancos.

"Seamos claros: la Universidad de Florida tiene el mayor número de estudiantes judíos de licenciatura de cualquier universidad pública en el país. El antisemitismo no tiene lugar en el campus, ni en Florida ni en cualquier otro lugar", expuso la asociación en un pronunciamiento.

Aunque el ensayo se escribió el semestre pasado, el escándalo estalló a nivel nacional el sábado, cuando 'The New York Times' publicó que Damsky recibió un "premio del libro" por ser el "mejor de su clase" gracias al ensayo que escribió en el curso, impartido por John L. Badalamenti, juez nombrado por el presidente Donald Trump.

El estudiante publicó entonces en sus redes sociales el ensayo, en el que cita que "pertenecer a la raza blanca fue un prerrequesito para convertirse en ciudadano estadounidense" y que "la idea de permitir inmigración no blanca" no "parece haber sido tolerada de ninguna forma por los fundadores" de Estados Unidos.

Además, el alumno sostiene que "el desafío que representan la inmigración y naturalización de no blancos a la soberanía del pueblo representa una emergencia constitucional que los fundadores aparentemente nunca anticiparon".

"Las Cortes deberían ordenar al Gobierno federal militarizar la frontera, empezar la construcción de defensas y barreras fronterizas, y emitir órdenes de arresto o disparar para matar enfocadas en los criminales que se infiltran en la frontera", escribe.

La decana interina de la universidad, Merrit McAlister, defendió el premio al argumentar que hay libertad de expresión, que los profesores no deben discriminar y que existe la "neutralidad institucional", es decir, que la escuela no debe tomar posturas públicas sobre temas polémicos, según 'The New York Times'.

Sin embargo, activistas y el propio estudiante cuestionaron este argumento tras revelarse que la universidad suspendió al alumno por sus publicaciones en redes sociales contra los judíos. "No tengo idea de por qué 'The New York Times' omitió informar a sus lectores de que me suspendieron y enviaron a la Policía a mi casa por un tuit", escribió Damsky en X.