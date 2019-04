Pierce Brosnan la lía en la India con un anuncio de un producto sospechoso de provocar cáncer

El ex bond Pierce Brosnan ha sido criticado por miles de hindúes tras su último anuncio. En él protagoniza una conocida marca de refrescante bucal que puede ser perjudicial para la salud al más puro estilo 007.

La campaña publicitaria ha cabreado a la población después de que el conocido actor sea el que protagonice una marca que incluso el Gobierno ha advertido de su peligrosidad. La marca 'Pan Bahar' es conocida por comercializar el pan masala, un enjuague bucal utilizado tras mascar tabaco que contiene una mezcla de especias (lima, clavos, nueces y otros ingredientes). Además la nuez le da un tinte rojizo a la mezcla que, tras ser masticada, es escupida por los hindúes.

El problema surge porque el producto contiene nuez de areca, otra planta que le da un tinte rojizo a la mezcla y que algunos estudios consideran responsable de miles de casos de cáncer en la India. A pesar de que los responsables de la marca aseguran que su mezcla no incluye nicotina, el Gobierno indio ha llegado a advertir de las consecuencias y a pedir a las diferentes estrellas de Bollywood que no protagonicen dichos anuncios, tal y como apunta The Hollywood Reporter. Además, muchos Estados de la India han prohibido ya la venta directa de estos productos y han realizado campañas para disuadir a la población.

Muchas han sido las críticas, las redes sociales han hecho eco del enfado llegando a inundar Twitter con las reacciones contra Pierce Brosnan.