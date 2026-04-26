Pedro Rodríguez, sobre el pico de violencia en EEUU: "Siempre ocurre cuando se dispara la polarización política"

Los detalles El profesor ha destacado que la "particularidad" de este intento de atentado es que "es el primero de Trump como presidente de EEUU", y que se produce "justo después del fracaso de la guerra de Irán".

Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, ha analizado en laSexta Noticias el intento de atentado contra Donald Trump, destacando que aunque Estados Unidos ha sido históricamente violento, la violencia política aumenta con la polarización. Rodríguez señaló que este intento de atentado es particular porque es el primero durante la presidencia de Trump, a diferencia de los dos anteriores que ocurrieron durante su campaña. Este suceso ocurre tras el fracaso de la guerra de Irán y podría ser una oportunidad para relanzar la presidencia de Trump y su proyecto de cambio de régimen en la democracia estadounidense.

Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, ha analizado en el especial de laSexta Noticias el intento de atentado contra Donald Trump. "Estados Unidos siempre ha sido un país muy violento, pero esa violencia no siempre rebasaba a la política. Es verdad que el exvicepresidente de Estados Unidos Aaron Burr mató a Alexander Hamilton, pero lo que estamos viendo es que siempre que se dispara la polarización política, se dispara también la violencia política", ha señalado el profesor.

Así, Rodríguez ha subrayado que "la particularidad que tiene este intento de atentado es que es el primero con Trump como presidente de Estados Unidos". "Los dos anteriores fueron durante su campaña y esto cambia completamente la dinámica, porque se produce en un momento justo después del fracaso de la guerra de Irán", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que "su presidencia se había ahogado en las poco profundas pero estratégicas aguas del estrecho de Ormuz".

Por ello, para el profesor de Relaciones Internacionales esto es "una oportunidad de nuevo para relanzar su presidencia y su proyecto de cambio de régimen en la democracia de Estados Unidos".

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