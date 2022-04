Los principales partidos franceses han pedido a sus votantes que voten a Macron en la segunda vuelta de las elecciones generales del país para evitar una posible victoria de la ultraderechista Marine Le Pen. Macron ha ganado la primera votación con un 28,6% frente al 24,4% de Le Pen, que se disputarán la Presidencia en segunda vuelta.

Tanto las formaciones de izquierda como de derecha están abogando por un 'cordón sanitario' a la política de extrema derecha, a excepción del ultraderechista Éric Zemmour, que pide a sus votantes que lo hagan por Le Pen. De este modo, Valérie Pécresse, candidata de Los Republicanos (conservadores); Fabien Roussel, candidato del Partido Comunista Francés; el ecologista Yannick Jadot y la candidata del Partido Socialista, Anne Hidalgo, han pedido el voto para Macron.

Por su parte, el candidato de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, quien ha quedado en tercer puesto en la primera vuelta de las presidenciales francesas celebradas este domingo, con en torno a un 20 por ciento de votos, ha dejado la decisión a la conciencia personal y ha pedido "no dar ni un solo voto a Marine Le Pen". "Se abre una nueva página de lucha. Cada uno de vosotros se encuentra frente al muro de la decisión que debe tomar (...). Conozco vuestro enfado. No dejéis que os haga cometer errores que serían difíciles de reparar", ha afirmado Mélenchon. "Sabemos a quién no votaremos nunca. No debemos darle un solo voto a la señora Le Pen", ha insistido.

Jadot, con el 4,8%, ha pedido "bloquear la extrema derecha" en la segunda vuelta, mientras que Pécresse, con el 4,6, votará "en conciencia" a Macron "para evitar la llegada al poder de Marine Le Pen".

Francia se encuentra en la fase final de la campaña electoral. El próximo 24 de abril tendrá lugar la segunda ronda, después de que el 20 de abril los dos candidatos principales se vean las caras en el debate final.