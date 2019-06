Partidarios y detractores de Trump se enfrentan en Reino Unido en protestas que tacha de 'fake news'

Londres fue tomado por miles de manifestantes contra Trump, aunque para él, esto no ha sucedido porque dice que son 'fake news'. Y eso que se ha cruzado a los manifestantes, incluido a su ya famoso 'doble' hinchable. "¿Protestas, qué protestas? Yo no he visto protestas, así que son fake news", afirmaba.

En este segundo día de visita oficial, la pompa ha dejado paso a la política. Y aunque se ha deshecho en elogios hacia la primera ministra británica, el neoyorquino pronto ha empezado a lanzar puñales.

El primero contra el progresista alcalde de Londres, a quien acusa de ser "un mal alcalde" y le aconseja "centrarse y solucionar los problemas que crea". También critica al líder de la oposición laborista: "No conozco a Jeremy Corbyn. Quería que nos reuniéramos y le he dicho que no".

Con quien sí se ha reunido, en casa del embajador, ha sido con el 'brexitero' mayor, el inefable Farage. Y preguntado precisamente por el 'Brexit', tiene claro lo que él hubiera hecho: "Yo habría demandado (a la UE), pero... vosotros sabréis". También claro, su favorito para suceder a Theresa May: Boris Johnson.

Y mientras Trump y May hablaban de relaciones futuras y "fantásticos" acuerdos comerciales, sus respectivos cónyuges disfrutaban de una 'pequeña' fiesta en el jardín de Downing Street.