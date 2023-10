El líder de la oposición polaca, Donald Tusk, ha proclamado su victoria tras conocerse los sondeos a pie de urna, que sitúan al gobernante Partido Libertad y Justicia (PiS) como formación más votada, aunque sin mayoría suficiente para seguir en el gobierno.

"¡Polonia ha ganado! ¡La democracia ha ganado! ¡Les hemos echado del poder!", ha clamado Tusk, líder del partido Plataforma Cívica ante sus seguidores, según recoge la prensa polaca. "Sé que nuestros sueños eran aún más ambiciosos. Llevo mucho tiempo en política. Soy un atleta. Jamás había estado tan feliz en toda mi vida", ha añadido. "Hace un año nadie se lo creía. Hace tres meses no estábamos seguros", ha resaltado. Así, Tusk ha destacado que "jamás había estado tan contento con un segundo puesto".

El sondeo publicado por tvn24 y elaborado por Ipsos otorga al PiS un 36,8 por ciento de votos y 200 de los 460 escaños del Parlamento polaco, seguido de la Coalición Cívica (31,6 por ciento y 163 asientos). Por detrás quedan Tercera Vía (13 por ciento y 55 escaños), Izquierda (8,6 por ciento y 30 sitios) y la ultraderechista Confederación Libertad e Independencia (6,2 por ciento y doce escaños).

Formalmente el PiS ha reivindicado ser la formación más votada, con el primer ministro Mateusz Morawiecki celebrando en Twitter que "Ley y Justicia es el ganador de las elecciones parlamentarias de 2023". Sin embargo, el líder del partido, Jaroslaw Kaczynski, ha reconocido que "probablemente" no gobiernen.

Kaczynski ha comparecido ante los simpatizantes de la formación y ha agradecido su apoyo. "Es nuestra cuarta victoria en unas elecciones parlamentarias y la tercera seguida. Es un gran éxito para nuestro partido y para nuestro proyecto para Polonia", ha declarado. "La cuestión sigue siendo si este éxito se plasmará en un nuevo gobierno nuestro y no lo sabemos todavía, pero debemos tener esperanza y saber que estemos en el poder o en la oposición, defenderemos este proyecto por las vías que podamos. No permitiremos que se traicione a Polonia ni que Polonia pierda lo más valioso de nuestra nación, su independencia", ha proclamado.

La aritmética parlamentaria deja al PiS con pocas opciones, ya que su única oportunidad es sumar los 230 escaños que le darían la mayoría sumando sus 200 asientos a los de Confederación, que apenas suma 12. En cambio, la Coalición Cívica de Tusk, Tercera Vía e Izquierda sumarían 248 escaños y las tres formaciones han demostrado afinidad en una campaña planteada por la oposición contra el partido gobernante.

El 'número dos' de la Confederación, Slawomir Mentzen, ha reconocido que "no tiene sentido esconder que hemos fracasado". "Teníamos que darle la vuelta, pero no lo hemos conseguido", ha resaltado. Más diáfano ha sido otro dirigente del partido de extrema derecha, Grzegorz Braun, quien ha señalado que han ganado los "asesinos de la COVID" y los "guerreristas". Sin embargo, no ha querido desanimar a sus simpatizantes: "La próxima campaña electoral empieza hoy".

Desde Izquierda, Wlodzimierz Czarzasty ha destacado que "hace apenas 18 años el partido ni siquiera tenía representación parlamentaria", pero en estas elecciones ha logrado tener la oportunidad de participar en el gobierno. La otra cara visible del partido de izquierda, Robert Biedron, ha sentenciado que "el PiS acaba el 15 de octubre" y que "Polonia vuelve a Europa" entre aplausos de sus simpatizantes. "Desde el lunes tenemos que remangarnos y ponernos a trabajar", ha subrayado.