La oposición pide una "evaluación mental" de Maduro tras su visión del "pajarito"

El líder del partido Voluntad Popular y miembro de la campaña del candidato opositor, Henrique Capriles, rechazó las palabras de Maduro, cuando dijo que mientras oraba en una capilla católica del estado natal de Chávez, el fallecido presidente se manifestó como un "pajarito chiquitico". Maduro defendió de nuevo esa revelación y rechazó las críticas, diciendo que "la burguesía" no respeta "su espiritualidad." "Yo conté algo muy sencillo que me pasó, sí, me sucedió, me sucedió. Y me siento feliz de que me haya sucedido, es mi espiritualidad y me dio la gana de compartirla con el pueblo", sostuvo durante un acto electoral en el estado de Táchira.

Agregó que se comunicó con el ave con silbidos e incluso los reprodujo, silbando. "Cada quien tiene sus sentimientos, sus percepciones, cada quien se comunica con nuestro Cristo redentor desde su corazón, y eso yo lo respeto, y el pueblo de Chávez lo respetamos, la burguesía no", agregó Maduro ante centenares de sus seguidores. "Esto solo lo podemos entender nosotros, ¿Ustedes saben por qué solo lo podemos entender nosotros?: porque a nosotros no nos cabe el amor aquí, en el corazón de patriotas, de bolivarianos, que tenemos. Somos puro amor y el amor nos lleva a la fe verdadera en Cristo redentor", gritó al público.

El presidente encargado de Venezuela y candidato explicó que sentía una "gran nostalgia" porque comenzaba la primera campaña sin la presencia de Chávez y que eso le produjo un "sentimiento muy profundo, indescriptible" que la "burguesía apátrida", como denomina el chavismo a los opositores, no puede entender.

El tema se coló en el inicio de la campaña hacia las elecciones del 14 de abril y se convirtió rápidamente en motivo de comentarios y burlas en las redes sociales. Maduro y Capriles aspiran a la Presidencia, de las que saldrá el gobernante que finalice en 2019 el mandato que Chávez, fallecido el 5 de marzo de un cáncer, comenzó el pasado 10 de enero. Maduro encabeza todas las encuestas para convertirse en presidente, por delante del candidato de la oposición, Henrique Capriles.

Además la oposición venezolana ha denunciadoante el Consejo Nacional Electoral (CNE) que hay un desequilibrio en los medios del Estado a favor del presidente encargado y candidato oficialista, Nicolás Maduro, frente al aspirante opositor Henrique Capriles.

En el segundo día de la campaña, el representante del equipo de campaña opositor Simón Bolívar, Carlos Vecchio, presentó 35 denuncias, 25 de ellas de la precampaña y 10 relacionadas "con el día de ayer". Se quejó de "un desbalance total en la utilización de los medios públicos que pagan todos los venezolanos para favorecer una parcialidad política". "Eso, señores, es corrupción", apuntó Vecchio, quien llamó al CNE a que "se tomen las medidas para que no exista el desequilibrio y el desbalance y el abuso". Detalló que entre el 8 y 31 de marzo se transmitieron "46 horas y 43 minutos" de información del candidato del oficialismo frente a "apenas 1 minuto 18 segundos" de Capriles según una evaluación que hicieron de los contenidos transmitidos.

En los últimos días se han repetido las acusaciones contra el canal estatal de televisión VTV, que ha replicado manifestando su disposición a entrevistar a Capriles. El candidato opositor ha dicho que atenderá esa invitación pero para un debate con Maduro, quien ha rehusado esa posibilidad.

El pasado lunes VTV hizo un insólito corte de una transmisión de Maduro para dar entrada a la rueda de prensa de Capriles, con la que se conectó posteriormente en un par de ocasiones más, denunciando paralelamente que a un periodista de ese medio se le había impedido ingresar a esa conferencia.

Al iniciar su campaña, en el este del país, Capriles subrayó las desventajas con las que concurrirá a las urnas el próximo 14 de abril, pero aseguró que ganará. "No tenemos Consejo Nacional Electoral (CNE), no tenemos Tribunal Supremo, no tenemos Fiscalía ni Contraloría, nosotros no tenemos la chequera de (la estatal petrolera) PDVSA, pero nosotros tenemos la fuerza de este pueblo", sostuvo Capriles.