La ONU alerta: el 6% de la población gazatí está ya en situación de "inseguridad alimentaria catastrófica"

Más de un año después del inicio de la guerra, Gaza está en una situación límite. En todos los aspectos, pero ahora la ONU alerta que el 6% de la población gazatí ya está en una "inseguridad alimentaria catastrófica".

Desesperados, los gazatíes se agolpan frente a una panadería para conseguir un poco de pan. Apenas queda harina en Gaza, lo que ha obligado a muchos establecimientos a echar el cierre. Por eso, cientos de palestinos esperan durante horas para hacerse con bolsas, aunque cada vez son menos los que lo logran.

"Llegué a las 8 de la tarde y he pasado la noche aquí esperando, pero no lo he conseguido. Mis hijos me han pedido una barra de pan y no puedo dársela", lamenta Fadi Barbakh.

En Deir al-Balah, donde han cerrado las panaderías locales, el precio de una bolsa de pan supera los 13 dólares y en zonas como Khan Younis temen no poder seguir funcionando por la falta de suministros. "¿Cómo voy a llevar comida para mis hermanos? Mi madre está embarazada y mi padre está herido", asegura Heba Ajam.

El hambre es ya tan extrema que esta semana grupos armados han asaltado casi 100 camiones de ayuda humanitaria y la ONU estima que el 6% de la población gazatí está ya en Fase 5, conocida como "inseguridad alimentaria catastrófica". Una cifra que podría elevarse al 16% de los palestinos en los próximos 6 meses.