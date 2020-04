El director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha defendido la necesidad de la "unidad nacional, independientemente de la ideología", para luchar contra la crisis del coronavirus. "Hay que trabajar juntos contra el coronavirus para salvar vidas", ha destacado el doctor, quien ha recalcado que, si no lo hacemos, "estamos jugando con fuego", ya que "se quedará con nosotros y matará a más personas". Y añade: "Lo peor está por venir. Es un virus que mucha gente sigue sin entender".

"Hemos hablado anteriormente sobre los factores que los países deben considerar al planear comenzar a levantar lo que se llama las restricciones de bloqueo del COVID-19 ", ha afirmado Tedros, que, también ha enfatizado que "aliviar las restricciones no es el final de la epidemia en ningún país".

"Los llamados bloqueos pueden ayudar a aliviar la epidemia de un país, pero no pueden terminarla solos", ha explicado el experto, que ha insistido en que "poner fin a la epidemia requerirá un esfuerzo sostenido por parte de los individuos, las comunidades y los gobiernos para continuar suprimiendo y controlando el virus". Por otro lado, Tedros ha destacado la importancia de que, cuando estas medidas de restricción se levanten poco a poco, los países se aseguren "de que pueden detectar, probar, aislar y atender cada caso, y rastrear cada contacto".

Por último, emocionado, el director general ha defendido la transparencia de las informaciones de la OMS sobre la crisis por coronavirus: "Sé lo que significa perder a un hermano siendo un niño. Esto es una tragedia que está afectando a muchas familias, así que no ocultamos información porque yo sé lo que traen la pobreza, la guerra y las enfermedades".

"Igual hay gente que ha tenido suerte en la vida y no saben lo que es la pobreza y la guerra, por eso, estoy contando mi propia experiencia, no porque no haya otros que no lo conozcan, sino porque es importante que lo sepamos", ha recordado Tedros. "Me resisto a callarme y no denunciar lo que es incorrecto", ha señalado.