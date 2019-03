Obama: “Para Estados Unidos, lo mejor está por llegar"

El presidente de EEUU, Barack Obama, reelegido para la presidencia estadounidense, sostiene que lo mejor para su país "está por llegar", durante su discurso en Chicago, arropado por su mujer y sus hijas y tras conocerse su victoria.“Nunca he tenido más esperanza en EEUU”, ha declarado un Obama exultante por la victoria ante miles de seguidores en el centro de convenciones McCormick Place de Chicago.

Obama no ha escatimado en elogios a su equipo. “El mejor equipo de campaña de la historia”, ha asegurado.

Ha dado las gracias a todos los votantes, a los que lo apoyaron en 2008 y a los que lo han hecho ahora por primera vez, por haber creído en él. "Os he escuchado, he aprendido de vosotros y me habéis convertido en un presidente mejor", ha destacado Obama, que prometió volver a la Casa Blanca "más determinado e inspirado que nunca". Entre las tareas pendientes, tras una década de guerra en Irak que llegó a su fin, citó la reforma del sistema migratorio, la reducción del déficit y la reforma del código tributario.

Sobre su contrincante y ahora candidato derrotado, Mitt Romney, Obama ha mostrado su intención de trabar juntos en favor del futuro de los ciudadanos estadounidenses. Afirma que está deseando poder sentarse con el perdedor de estas elecciones, el republicano Mitt Romney, para dialogar sobre cómo trabajar juntos para "mover al país hacia adelante", tras felicitarlo por su campaña.

Durante su discurso, el presidente estdounidense ha tenido palabras cariñosas para su familia, presente con él en el escenario. "Michelle, nunca te he amado más", le dijo a su esposa. Sobre sus hijas, Sasha y Malia, dijo: "estáis creciendo para convertiros en dos fuertes, inteligentes y guapas mujeres, como vuestra madre".